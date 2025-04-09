Хаманн поделился ожиданиями от матча ЛЧ «Барселона» — «Боруссия» Д

Бывший полузащитниквысказался о предстоящем 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов между

«Ключ к успеху в матче с "Барселоной" всегда заключается в том, чтобы попытаться сдержать их нападение, потому что у них есть такие игроки, как Рафинья, Ламин Ямаль, Левандовский. Кроме того, вернулся Де Йонг, который дергает за ниточки. "Боруссия" должна постараться ограничить их шансы, что очень сложно. И в то же время сопернику нужно немного владеть мячом, потому что с Де Йонгом в составе это команда, которая может тебя задушить, так как у них так много мяча. Гави, Педри и другие игроки очень комфортно обращаются с мячом.

Опасность всегда в том, что когда ты играешь против "Барселоны", они владеют мячом 70-75%, а через 60 или 65 минут у соперника отказывают ноги, и тогда появляются моменты.

Я думаю, что это будет ключевым моментом: Дортмунд не только обороняется, но и находит решения, когда у них есть мяч. И с учетом стиля "Барселоны", с оборонительной линией, которая так далеко впереди, практически в полузащите, с Адейеми и Байно-Гиттенсом, я думаю, что у них есть быстрые игроки, которые могут им навредить. Адейеми в последнее время играет хорошо. Гиттенс был немного не в форме, хотя он отметился в выходные. Думаю, у них есть игроки, которые могут наказать Барселону», — приводит слова Хаманна Mundo Deportivo.

Матч между «Барселоной» и дортмундской «Боруссией» состоится сегодня, 9-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.