Литвинов: Все понимают, что в любой момент как «Краснодар», так и «Зенит» могут потерять очки

Полузащитник московскоговысказался о матче против(3:0).

«Удаление сыграло важную роль в этом матче. В первом тайме были подходы, но всегда тяжело с "Ростовом" на выезде. Очень дисциплинированно и компактно действуют в обороне. Тяжелая игра, главное выиграли. Три очка сейчас для нас очень важны.

Не думаем об отставании в таблице. Понимаем, что надо отталкиваться только от своей игры, нам главное просто побеждать. Все понимают, что в любой момент как "Краснодар", так и "Зенит" могут потерять очки», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

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«Спартак» после этого успеха поднялся на второе место с 47 очками. «Ростов» (33) идет седьмым.