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    Литвинов: Все понимают, что в любой момент как «Краснодар», так и «Зенит» могут потерять очки

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    Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о матче против «Ростова» (3:0).

    Руслан Литвинов
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    Руслан Литвинов

    «Удаление сыграло важную роль в этом матче. В первом тайме были подходы, но всегда тяжело с "Ростовом" на выезде. Очень дисциплинированно и компактно действуют в обороне. Тяжелая игра, главное выиграли. Три очка сейчас для нас очень важны.

    Не думаем об отставании в таблице. Понимаем, что надо отталкиваться только от своей игры, нам главное просто побеждать. Все понимают, что в любой момент как "Краснодар", так и "Зенит" могут потерять очки», — цитирует Литвинова «Матч ТВ».

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    «Спартак» после этого успеха поднялся на второе место с 47 очками. «Ростов» (33) идет седьмым.

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