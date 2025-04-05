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    «Бавария» высказалась по поводу ухода Мюллера из клуба

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    Мюнхенская «Бавария» на своем официальном сайте прокомментировала предстоящий уход из клуба 35-летнего Томаса Мюллера.

    Томас Мюллер (слева)
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    Томас Мюллер (слева)

    «Немецкий рекордсмен почтит выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведет свои последние матчи за "Баварию" на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля», — сказано в заявлении флагмана немецкого футбола.

  • Мюллер покидает «Баварию»
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    • В «Баварию» Мюллер пришел в 10-летнем возрасте в 2000 году. В основном составе дебютировал в 2007-м. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 743 матча, забил в них 247 годов и сделал 273 ассиста. В составе «Баварии» Мюллер 12 раз выигрывал Бундеслигу и два раза ЛЧ.

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