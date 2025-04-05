Мюнхенскаяна своем официальном сайте прокомментировала предстоящий уход из клуба 35-летнего

«Немецкий рекордсмен почтит выдающуюся карьеру Мюллера, организовав собственный прощальный матч. Также было решено, что двукратный обладатель требла и чемпион мира проведет свои последние матчи за "Баварию" на клубном чемпионате мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля», — сказано в заявлении флагмана немецкого футбола.

В «Баварию» Мюллер пришел в 10-летнем возрасте в 2000 году. В основном составе дебютировал в 2007-м. Всего за мюнхенцев нападающий сыграл 743 матча, забил в них 247 годов и сделал 273 ассиста. В составе «Баварии» Мюллер 12 раз выигрывал Бундеслигу и два раза ЛЧ.