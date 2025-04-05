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    Мюллер покидает «Баварию»

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    Легенда мюнхенской «Баварии» и немецкого футбола Томас Мюллер в социальной сети объявил, что этот сезон станет для него последним в родном клубе.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    Лебединой песней для 35-летнего нападающего станет клубный чемпионат мира.

    «После множества спекуляций о моей персоне в последнее время этим сообщением хочу внести ясность. Даже спустя столько лет, независимо от количества моих игровых минут, я всё равно рад находиться рядом с партнёрами по команде и бороться вместе с ними за титулы. Я представлял себя в этой роли и в следующем году.

    Однако клуб сознательно принял решение не договариваться со мной о новом контракте на следующий сезон. Важно, чтобы клуб следовал своим принципам, даже если это не соответствует моим личным пожеланиям. Я уважаю этот шаг, который, безусловно, нелегко дался совету директоров и наблюдательному совету.

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    • Мне, понятно, не нравилось, как шли дела на публике в последние недели и месяцы. Однако я чувствую то же самое по отношению к своей игре: она не всегда была идеальной, но скорее позитивным, дальновидным подходом к следующему шагу. После неудачного паса важно вернуть мяч обратно с помощью единства команды. Мы достигли этого в этом вопросе за последние несколько дней с помощью доверительных обсуждений.

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    Теперь мы полностью сосредоточены на наших спортивных целях на сезон. Для меня было бы мечтой вернуть чемпионский титул домой и выйти в долгожданный финал Лиги чемпионов на родине в конце мая. Я сделаю всё, что смогу!

    Спасибо за все, что было, и за все, что еще будет. Всегда вперед, "Бавария", — написал Мюллер.

    Мюллер — воспитанник "Баварии", в основном составе дебютировал в 2007 году. Сейчас является рекордсменов клуба по числу проведенных матчей в его составе.

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