ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки Интера празднуют гол«Интер» еле обыграл «Удинезе». Тревожные звоночки слышны всё громче
  • 23:45
    • Гол Лукаку помог «Наполи» обыграть «Милан»
  • 21:35
    • «Зенит» во втором тайме разгромил «Рубин»
  • 21:11
    • «Автомобилист» в овертайме вырвал победу у «Ак Барса» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    Мантуан — о победе «Зенита»: Очень рад, что смог забить и что мы победили

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Рубин
    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о своем забитом голе в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

    Густаво Мантуан — полузащитник «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густаво Мантуан — полузащитник «Зенита»

    Напомним, что игрок «сине-бело-голубых» отметился голом на 59-й минуте.

    «Как мое здоровье? Со здоровьем всё в порядке. Счастлив, что смогли победить. Победа придаст нам уверенности в решающей стадии чемпионата в нашем стремлении прийти к финишу первыми.

    Мой гол? Была очень хорошая атака, заброс на Луиса Энрике, который в матче прекрасно проявил себя, он принял мяч, сделал всё, чтобы создать для меня необходимое пространство, скинул мяч, а я был счастлив завершить эту атаку точным ударом. Очень рад, что смог забить и что мы победили.

    Насколько будет обидно пропустить матч с "Локомотивом" из-за перебора желтых карточек? Я уже несколько игр висел на карточке, старался не играть жестко, при этом всегда старался проявлять максимальную инициативу и выкладываться на полную.

  • «Леонченко нужно было выгонять из "Локо" после нашествия немцев». Николай Наумов — о проблемах «железнодорожников» и борьбе за золото в РПЛ
  • Эксклюзивное интервью с бывшим президентом «Локомотива»
  • 29/03/2025

    • К сожалению, за первое же нарушение я получил карточку. Обидно. Уверен, что кто бы ни занял мое место, он отдаст все силы на поле. Абсолютно точно команда готова к тому, чтобы заменить меня. В целом, независимо от количества карточек, наша основная задача — приносить пользу команде. Жаль, что не смогу сыграть в следующей игре», — сказал Мантуан «Матч ТВ».

    После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ростов» с «Акроном»?
  • «Акрон» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Петербуржцы заберут результат на домашнем льду?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Лацио» наконец-то победить?
  • «Лацио» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Акрон — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Джере — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Миннесота — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ред Булл Брагантино — Сеара
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры