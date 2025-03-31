Мантуан — о победе «Зенита»: Очень рад, что смог забить и что мы победили

Полузащитниквысказался о своем забитом голе в матче 22-го тура РПЛ против(4:0).

Напомним, что игрок «сине-бело-голубых» отметился голом на 59-й минуте.

«Как мое здоровье? Со здоровьем всё в порядке. Счастлив, что смогли победить. Победа придаст нам уверенности в решающей стадии чемпионата в нашем стремлении прийти к финишу первыми.

Мой гол? Была очень хорошая атака, заброс на Луиса Энрике, который в матче прекрасно проявил себя, он принял мяч, сделал всё, чтобы создать для меня необходимое пространство, скинул мяч, а я был счастлив завершить эту атаку точным ударом. Очень рад, что смог забить и что мы победили.

Насколько будет обидно пропустить матч с "Локомотивом" из-за перебора желтых карточек? Я уже несколько игр висел на карточке, старался не играть жестко, при этом всегда старался проявлять максимальную инициативу и выкладываться на полную.

К сожалению, за первое же нарушение я получил карточку. Обидно. Уверен, что кто бы ни занял мое место, он отдаст все силы на поле. Абсолютно точно команда готова к тому, чтобы заменить меня. В целом, независимо от количества карточек, наша основная задача — приносить пользу команде. Жаль, что не смогу сыграть в следующей игре», — сказал Мантуан «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 46-ю очками в активе.