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    «Жил Висенте» — «Бенфика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Португалия Бенфика
    В 24-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» заедет в гости к «Жил Висенте». Для гостей это возможность догнать «Спортинг», так что будет интересно.

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    «Орлы» отстают от «Спортинга» на 3 пункта. Как раз победа может позволить им сократить дистанцию с лидером и после этого уже пытаться возглавить таблицу.

    В последних пяти очных матчах у «Бенфики» не было никаких проблем с «Жил Висенте». Во всех случаях она побеждала. На данный момент соперник не выигрывает уже 7 туров чемпионата. «Бенфике» вполне по силам продлить свою выигрышную серию.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки за 2.17 и 1.90.

    • Букмекеры практически не верят в хозяев. Котировки на победу составляют 9.19 и 1.32. За 5.20 можно поставить на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч завершится победой «Бенфики» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Жил Висенте» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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