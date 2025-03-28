В 24-м туре чемпионата Португалиизаедет в гости к. Для гостей это возможность догнать «Спортинг», так что будет интересно.

«Орлы» отстают от «Спортинга» на 3 пункта. Как раз победа может позволить им сократить дистанцию с лидером и после этого уже пытаться возглавить таблицу.

В последних пяти очных матчах у «Бенфики» не было никаких проблем с «Жил Висенте». Во всех случаях она побеждала. На данный момент соперник не выигрывает уже 7 туров чемпионата. «Бенфике» вполне по силам продлить свою выигрышную серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложили две ставки за 2.17 и 1.90.

подготовили прогноз, в котором предложили две ставки за 2.17 и 1.90. Букмекеры практически не верят в хозяев. Котировки на победу составляют 9.19 и 1.32. За 5.20 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект уверен, что матч завершится победой «Бенфики» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Жил Висенте» — «Бенфика» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.