Президент РПЛ Алаев: С нового сезона судейский рейтинг станет публичным

Президент РПЛсообщил, что на очередном заседании исполкома РФС принято сделать судейский рейтинг публичным.

«С нового сезона судейский рейтинг будет публичным. Как часто будет публиковаться, решит РФС. ЭСК стала чаще признавать ошибки судей? Мы это видим и приветствуем. Вижу в этом очень положительный момент. Я до сих пор считаю, что момент с голом Мартинса очень спорный. Четкого ответа у меня нет. Если ЭСК принял решение, значит, у них были основания», — сказал Алаев на пресс-конференции исполкома РФС.

Сегодня, 28 марта, прошло заседание заседание исполкома РФС, посвященное судейским вопросам и составу некоторых постоянных комитетов организации.