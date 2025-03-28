Президент РПЛ Алаев: С нового сезона судейский рейтинг станет публичным

Александр Алаев Фото: globallookpress.com
«С нового сезона судейский рейтинг будет публичным. Как часто будет публиковаться, решит РФС. ЭСК стала чаще признавать ошибки судей? Мы это видим и приветствуем. Вижу в этом очень положительный момент. Я до сих пор считаю, что момент с голом Мартинса очень спорный. Четкого ответа у меня нет. Если ЭСК принял решение, значит, у них были основания», — сказал Алаев на пресс-конференции исполкома РФС.
Сегодня, 28 марта, прошло заседание заседание исполкома РФС, посвященное судейским вопросам и составу некоторых постоянных комитетов организации.