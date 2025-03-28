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    Президент РПЛ Алаев: С нового сезона судейский рейтинг станет публичным

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    Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что на очередном заседании исполкома РФС принято сделать судейский рейтинг публичным.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «С нового сезона судейский рейтинг будет публичным. Как часто будет публиковаться, решит РФС. ЭСК стала чаще признавать ошибки судей? Мы это видим и приветствуем. Вижу в этом очень положительный момент. Я до сих пор считаю, что момент с голом Мартинса очень спорный. Четкого ответа у меня нет. Если ЭСК принял решение, значит, у них были основания», — сказал Алаев на пресс-конференции исполкома РФС.

    Сегодня, 28 марта, прошло заседание заседание исполкома РФС, посвященное судейским вопросам и составу некоторых постоянных комитетов организации.

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