Казахстан обыграл Лихтенштейн в квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 2-го тура группы J в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

Казахстан обыграл Лихтенштейн со счетом 2:0.

В составе гостей голы забили Максим Самородов на 42-й минуте и Александр Марочкин на 45-й минуте.

Казахстан занимает 3-е место в группе с 3 очками в активе. Лихтенштейн — на 5-й строчке (0).

Северная Македония сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

Единственный гол у хозяев забил Боян Миовский на 90+1-й минуте. Уэльс ответил голом Дэвида Брукса на 90+6-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа J Северная Македония — Уэльс 1:0 Гол: 1:0 Боян Миовски (90 + 1') Предупреждения: Никола Серафимов (45 + 2'), Джо Родон (80'), Боян Миовски (90 + 2'), Джордан Джеймс (90 + 4')

Северная Македония занимает 1-е место в группе с 4 баллами, а Уэльс — на 2-й позиции (4).