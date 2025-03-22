КАМАЗ уступил «Тюмени», а «Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» в Первой лиге

Завершились два матча 25-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Тюмень» обыграла КАМАЗ со счетом 3:2.

На 6-й минуте защитник челнинцев Дмитрий Тананеев оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

Еще 2 гола у «Тюмени» забили Иван Пяткин на 11-й минуте и Никита Печенкин на 85-й минуте.

У КАМАЗа голы записали на свой счет Артём Гюрджан на 53-й минуте и Даниил Моторин на 75-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Тюмень 2:3 Голы: 0:1 Дмитрий Тананеев (7'), 0:2 Иван Пяткин (12'), 1:2 Артём Гюрджан (53'), 2:2 Motorin D. N. (75'), 2:3 Никита Печенкин (85') КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Дмитрий Тананеев, Валерий Почивалин, Роман Защепкин (Артём Суханов, 48'), Александр Дерюгин (Юрий Кириллов, 74'), Ренат Голыбин (Мухаммад Султонов, 48'), Давид Караев, Руслан Апеков (Сурхайхан Абдуллаев, 82'), Platon N. (Борис Фартуна, 36'), Motorin D. N. Тюмень: Александр Сергеевич Безчаснюк, Александр Коротков, Никита Печенкин, Давид Шавлохов, Станислав Поройков (Александр Бем, 69'), Андрей Марьянов (Денис Ткачук, 69'), Иван Пяткин, Александр Коротаев (Ислам Мокаев, 85'), Владислав Шитов (Максим Петров, 69'), Dovgal A., Gulko I. (Данил Карпов, 64') Предупреждение: Ренат Голыбин (17')

После этого матча «Тюмень» занимает последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 19-ю очками в активе. КАМАЗ — на 13-й строчке (28).

В параллельном матче «Торпедо» сыграло вничью с «Родиной» (0:0).

За весь матч московская команда нанесла 4 удара и подала 1 угловой. «Родина» трижды угрожала воротам соперника и однажды попала в оффсайд.

Футбол. Россия. Первая лига Торпедо — Родина 0:0 Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Байтуков (Глеб Шевченко, 78'), Сергей Бородин, Боян Роганович, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Марио Чурич (Хетаг Хосонов, 65'), Ираклий Манелов, Александр Юшин (Максим Максимов, 46'), Alesson (Руслан Червяков, 57'), Guzman Y. (Игорь Горбунов, 57') Родина: Александр Корякин, Александр Максименко, Артём Сокол, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Руслан Фищенко, Даниэль Мишкич (Леон Мусаев, 63'), Астемир Гордюшенко (Gueye P., 63'), Йорди Рейна, Svintsov D.

«Торпедо» располагается на 2-й позиции с 48-ю баллами, а «Родина» — на 12-й строчке (29).