2-й таймНидерланды — Испания 2:2Онлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальНидерланды — Испания 2:2. Онлайн
  • 00:42
    • Нидерланды сыграли вничью с Испанией в Лиге наций
  • 00:42
    • Украина в волевом стиле переиграла Бельгию в Лиге наций
  • 00:40
    • Португалия Роналду проиграла Дании в Лиге наций
  • 00:40
    • Хорватия обыграла Францию, у Перишича — гол и ассист
  • 23:08
    • Соболенко без проблем победила Томову на турнире в Майами
    Все новости спорта

    Нидерланды сыграли вничью с Испанией в Лиге наций

    Нидерланды — Испания: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Нидерландов Сборная Испании Футбол Испании
    Нидерланды и Испания не смогли выявить победителя (2:2) в 1-м матче четвертьфинала Лиги наций

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Первый гол у «красной фурии» забил Нико Уильямс на 9-й минуте, а 2-й мяч записал на свой счет Микель Мерино на 90+3-й минуте.

    Нидерланды сравнял счет на 28-й минуте, отличился Коди Гакпо. На 46-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Тейани Рейндерса.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала
    Нидерланды — Испания 2:2
    Голы: 0:1 Нико Уильямс (9'), 1:1 Коди Матес Гакпо (28'), 2:1 Тейьяни Рейндерс (46'), 2:2 (90 + 3') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Лютсхарел Гертрейда, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Йоррел Хато, Жереми Фримпонг, Тейьяни Рейндерс (Матс Виффер, 90'), Френки де Йонг (Теун Коопмейнерс, 74'), Джастин Клюйверт (Ксави Симонс, 74'), Коди Матес Гакпо, Мемфис Депай (Маттейс де Лигт, 84') Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Пау Кубарси (Дин Хейзен, 41'), Робен Ле Норман, Фабиан Руис (Микель Мерино, 84'), Мартин Субименди, Педро Порро, Нико Уильямс, Альваро Мората (Айосе Перес, 66'), Ламин Ямал (Микель Оярсабаль, 66'), Педри (Даниэль Ольмо, 66') Предупреждения: Коди Матес Гакпо (45 + 1'), Дин Хейзен (61'), Айосе Перес (72'), Вирджил ван Дейк (79') Удаление: Йоррел Хато (82')

    Ответная игра между этими сборными состоится 23-го марта в Испании.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
  • Румыния — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли Польша разгромить Литву?
  • Польша — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Динамовцы способны сдержать обладателя Кубка Континента
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • 20/03/2025 в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Уругвай — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мальта — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эквадор — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Калинская — Утидзима
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры