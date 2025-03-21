Нидерланды — Испания: счет матча 2:2, обзор голов

не смогли выявить победителя (2:2) в 1-м матче четвертьфинала Лиги наций

Первый гол у «красной фурии» забил Нико Уильямс на 9-й минуте, а 2-й мяч записал на свой счет Микель Мерино на 90+3-й минуте.

Нидерланды сравнял счет на 28-й минуте, отличился Коди Гакпо. На 46-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Тейани Рейндерса.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 1/4 финала Нидерланды — Испания 2:2 Голы: 0:1 Нико Уильямс (9'), 1:1 Коди Матес Гакпо (28'), 2:1 Тейьяни Рейндерс (46'), 2:2 (90 + 3') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Лютсхарел Гертрейда, Ян Паул ван Хекке, Вирджил ван Дейк, Йоррел Хато, Жереми Фримпонг, Тейьяни Рейндерс (Матс Виффер, 90'), Френки де Йонг (Теун Коопмейнерс, 74'), Джастин Клюйверт (Ксави Симонс, 74'), Коди Матес Гакпо, Мемфис Депай (Маттейс де Лигт, 84') Испания: Унай Симон, Марк Кукурелья, Пау Кубарси (Дин Хейзен, 41'), Робен Ле Норман, Фабиан Руис (Микель Мерино, 84'), Мартин Субименди, Педро Порро, Нико Уильямс, Альваро Мората (Айосе Перес, 66'), Ламин Ямал (Микель Оярсабаль, 66'), Педри (Даниэль Ольмо, 66') Предупреждения: Коди Матес Гакпо (45 + 1'), Дин Хейзен (61'), Айосе Перес (72'), Вирджил ван Дейк (79') Удаление: Йоррел Хато (82')

Ответная игра между этими сборными состоится 23-го марта в Испании.