«Леон» исключен из участников клубного чемпионата мира

Эмблема турнира Фото: globallookpress.com
Какая из команд сыграет в турнире вместо «Леона» будет объявлено позже.
Турнир намечен на 15 июня — 13 июля 2025 года и пройдет на территории США. Всего в нем примут участие 32 клуба, из них 12 европейских команд, включая четырех последних победителей Лиги чемпионов и восемь команд с наивысшим клубным рейтингом.
Также примут участие шесть клубов из Южной Америки, по четыре — из Северной Америки, Африки и Азии, один — из Океании и команда-хозяйка турнира. Всего будет составлено 8 групп по 4 команды. По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала