ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» и «Барселона» на пределе: клубы готовы бороться с УЕФА
  • 19:45
    • Блинкова выбила Шнайдер с турнира в Майами
    Все новости спорта

    «Леон» исключен из участников клубного чемпионата мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Латинская Америка
    Мексиканский «Леон» не будет принимать участие в клубном чемпионате мира из-за того, что, как и другой мексиканский клуб «Пачука», принадлежит одному и тому же владельцу, сообщила пресс-служба ФИФА.

    Эмблема турнира
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмблема турнира

    Какая из команд сыграет в турнире вместо «Леона» будет объявлено позже.

    Турнир намечен на 15 июня — 13 июля 2025 года и пройдет на территории США. Всего в нем примут участие 32 клуба, из них 12 европейских команд, включая четырех последних победителей Лиги чемпионов и восемь команд с наивысшим клубным рейтингом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также примут участие шесть клубов из Южной Америки, по четыре — из Северной Америки, Африки и Азии, один — из Океании и команда-хозяйка турнира. Всего будет составлено 8 групп по 4 команды. По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия покажет себя при Тухеле
  • Англия — Албания. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Румыния и Босния и Герцеговина забьют друг другу
  • Румыния — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Динамовцы способны сдержать обладателя Кубка Континента
  • «Динамо» Москва — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 21 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Англия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Румыния — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кудерметова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сибирь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры