«Леон» исключен из участников клубного чемпионата мира

Мексиканскийне будет принимать участие в клубном чемпионате мира из-за того, что, как и другой мексиканский клуб «Пачука», принадлежит одному и тому же владельцу, сообщила пресс-служба ФИФА.

Какая из команд сыграет в турнире вместо «Леона» будет объявлено позже.

Турнир намечен на 15 июня — 13 июля 2025 года и пройдет на территории США. Всего в нем примут участие 32 клуба, из них 12 европейских команд, включая четырех последних победителей Лиги чемпионов и восемь команд с наивысшим клубным рейтингом.

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Также примут участие шесть клубов из Южной Америки, по четыре — из Северной Америки, Африки и Азии, один — из Океании и команда-хозяйка турнира. Всего будет составлено 8 групп по 4 команды. По две лучшие команды выйдут в 1/8 финала