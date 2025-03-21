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    Защитник «Интера» летом может перебраться в «Ливерпуль»

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    Английский «Ливерпуль» летом попробует подписать центрального защитника «Интера» Стефана де Врея в качестве свободного агента, сообщает TuttoJuve.

    Стефан де Врей
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    Стефан де Врей

    Контракт 33-летнего голландца с нерадузрри истекает по окончании сезона и клуб не собирается продлевать с ним соглашение.

    «Ливерпулю» требуется опытный защитник в центр обороны в связи с вероятным уходом Вирджила ван Дейка. Сообщается, что мерсисайдцы уже приготовили де Врею контракт с зарплатой € 3,8 млн в год.

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    • В этом сезоне голландец сыграл за «Интер» во всех турнирах 33 матча, забил в них 2 гола и сделал одну результативную передачу. На портале Transfermarkt де Врея сейчас оценивают в € 7 млн.

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