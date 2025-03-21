Защитник «Интера» летом может перебраться в «Ливерпуль»

Стефан де Врей Фото: globallookpress.com
Контракт 33-летнего голландца с нерадузрри истекает по окончании сезона и клуб не собирается продлевать с ним соглашение.
«Ливерпулю» требуется опытный защитник в центр обороны в связи с вероятным уходом Вирджила ван Дейка. Сообщается, что мерсисайдцы уже приготовили де Врею контракт с зарплатой € 3,8 млн в год.
В этом сезоне голландец сыграл за «Интер» во всех турнирах 33 матча, забил в них 2 гола и сделал одну результативную передачу. На портале Transfermarkt де Врея сейчас оценивают в € 7 млн.