ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричБывшая звезда «Динамо», Модрич и еще семь игроков старше Месси, которые продолжают зажигать в Европе
    Все новости спорта

    Мотта прокомментировал поражение от «Фиорентины»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Фиорентина
    Наставник туринского «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги разгромного поражение от «Фиорентины» (0:3) в чемпионате Италии и сообщил, что пока не собирается подавать в отставку.

    Тиагу Мотта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тиагу Мотта

    «Уйти было бы слишком простым решением, я не люблю простые решения. Нам нужно побеждать, найти способ набирать очки, чтобы достичь цели — попасть в первую четверку.

    Эта игра стала продолжением прошлого матча с "Аталантой". Мы пропустили и не знали, что делать. Нам нужно прибавлять. Сегодня мы не были сильны ни в атаке, ни в защите», — сказал Мотта после матча.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас туринский клуб располагается в Серии А с 52 очками на пятой строчке, опустившись после этого тура ниже «Болоньи», у которой на очко теперь больше.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» наконец-то победит?!
  • «Арсенал» Тула — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Подопечные Разина уничтожат «Витязь»?!
  • «Металлург» Мг — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Куньлунь» доставить проблемы «Северстали»?
  • «Куньлунь» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.23
  • Экспресс дня 17 марта
  • Сегодня в 20:01
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Квитова — Кенин
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Кудерметова — Ван
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Аванесян
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шевченко — Кляйн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры