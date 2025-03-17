Мотта прокомментировал поражение от «Фиорентины»

Тиагу Мотта Фото: globallookpress.com
«Уйти было бы слишком простым решением, я не люблю простые решения. Нам нужно побеждать, найти способ набирать очки, чтобы достичь цели — попасть в первую четверку.
Эта игра стала продолжением прошлого матча с "Аталантой". Мы пропустили и не знали, что делать. Нам нужно прибавлять. Сегодня мы не были сильны ни в атаке, ни в защите», — сказал Мотта после матча.
Сейчас туринский клуб располагается в Серии А с 52 очками на пятой строчке, опустившись после этого тура ниже «Болоньи», у которой на очко теперь больше.