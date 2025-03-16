Захарян пропустит несколько недель после очередной травмы

не сможет выйти несколько недель на футбольное поле из-за растяжении мышц бедра.

«Медицинское обследование показало, что у него рецидив травмы четырехглавой мышцы. Он будет отсутствовать несколько недель. Следующая информация будет о том, когда он снова начнет работать с командой», — написала пресс-служба «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне 21-летний полузащитник вышел всего в 4 матчах, в которых забил один мяч и сделал один ассист. Последний раз Захарян играл против «Леганеса» (3:0) в чемпионате Испании, где отметился победным голом.