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    Захарян пропустит несколько недель после очередной травмы

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    Арсен Захарян не сможет выйти несколько недель на футбольное поле из-за растяжении мышц бедра.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Медицинское обследование показало, что у него рецидив травмы четырехглавой мышцы. Он будет отсутствовать несколько недель. Следующая информация будет о том, когда он снова начнет работать с командой», — написала пресс-служба «Реал Сосьедад» на своем официальном сайте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне 21-летний полузащитник вышел всего в 4 матчах, в которых забил один мяч и сделал один ассист. Последний раз Захарян играл против «Леганеса» (3:0) в чемпионате Испании, где отметился победным голом.

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