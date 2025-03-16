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    Голкипер «Рубина» Ставер: Вызов в сборную России? Чуть‑чуть порадовался этому

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    Голкипер «Рубина» Евгений Ставер прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:0). Вратарь также высказался о вызове в сборную России на мартовский сбор.

    Евгений Ставер — голкипер «Рубина»
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    Евгений Ставер — голкипер «Рубина»

    «Какой эпизод матча был самым сложным? Наверное, натиск в первом тайме. Со стандартов, когда им доводилось доставать мяч и бить по воротам, когда приходилось вступать в игру. Это самые сложные моменты.

    Вызов в сборную России? Узнал вообще от тренера. Всё. Что почувствовал? Переживал, понятное дело, но ничего. Когда был расширенный список, это во внимание не особо принял, а когда в основную сборную вызвали, то чуть‑чуть порадовался этому», — сказал Ставер «Матч ТВ».

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  • 14/03/2025

    • После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Зенита» 30-го марта.

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