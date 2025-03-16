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    Гол Зотова принес «Рубину» победу над «Пари НН»

    «Рубин» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Рубин» минимально переиграл «Пари НН» со счетом 1:0.

    Александр Зотов («Рубин»)
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    Александр Зотов («Рубин»)

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Александр Зотов на 72-й минуте.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Пари НН 1:0
    Гол: 1:0 Александр Зотов (72') Рубин: Евгений Ставер, Алексей Грицаенко, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Илья Рожков, Руслан Безруков, Олег Иванов (Рустам Ашурматов, 80'), Велдин Ходжа, Дардан Шабанхаджай, Марвин Чуни, Vasiljev N. (Александр Зотов, 46') Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Виктор Александров, Свен Карич, Лука Тичич (Никита Ермаков, 89'), Александр Эктов (Castillo J., 81'), Николай Калинский (Vecino T., 80'), Мамаду Майга, Хуан Мануэль Боселли, Александр Кокшаров (Кирилл Гоцук, 89'), Вячеслав Грулёв (Александр Трошечкин, 65') Предупреждение: Игор Вуячич (45+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    У «Рубина» стало 32 очка и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 баллов и 13-я строчка.

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