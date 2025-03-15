Булыкин считает, что «Динамо» будет тяжело биться за чемпионство

Экс-футболистподелился мнением об игрепосле поражения команды в матче 21-го тура РПЛ против(1:2).

«Соперники равные, с равными возможностями. Думаю, по накалу и интриге зрителям матч понравился. "Локомотив" смог реализовать свои моменты, выиграть и приблизиться к лидерам.

У "Динамо" есть проблемы, команда не может набрать ход и упускает очки. Тяжело будет биться за чемпионство. Есть травмированные, но и вопросы по игре. С другой стороны, в прошлом сезоне у "Динамо" тоже не было видно чемпионской игры, но титул упустили только в последнем туре», — сказал Булыкин Чемпионату.

После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки на 4 балла. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга» 29-го марта.