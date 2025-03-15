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    Булыкин считает, что «Динамо» будет тяжело биться за чемпионство

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением об игре «Динамо» после поражения команды в матче 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»
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    Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

    «Соперники равные, с равными возможностями. Думаю, по накалу и интриге зрителям матч понравился. "Локомотив" смог реализовать свои моменты, выиграть и приблизиться к лидерам.

    У "Динамо" есть проблемы, команда не может набрать ход и упускает очки. Тяжело будет биться за чемпионство. Есть травмированные, но и вопросы по игре. С другой стороны, в прошлом сезоне у "Динамо" тоже не было видно чемпионской игры, но титул упустили только в последнем туре», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Локомотив» — «Динамо» 2:1. Онлайн
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    • После этого матча «Динамо» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе, отставая от 1-й строчки на 4 балла. В следующем матче «бело-голубые» сыграют против «Оренбурга» 29-го марта.

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