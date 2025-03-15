АПЛ. «Арсенал» примет «Челси», «Ман Сити» сыграл вничью с «Брайтоном», «Лестер» — «МЮ»

Матчи 29-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 15 по 16 марта

«Эвертон» — «Вест Хэм» 1:1

«Эвертон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

У гостей гол забил Томаш Соучек на 67-й минуте. «Эвертон» сумел сравнять счет на 90+1-й минуте благодаря точному удару Джейка О'Брайена.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Вест Хэм 1:1 Голы: 0:1 Tomas Soucek (67'), 1:1 Jake O'Brien (90 + 1') Эвертон: Джордан Пикфорд, Бету (Армандо Броя, 79'), Джеймс Тарковски, Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер (Тим Айрогбунам, 79'), Джек Харрисон (Юссеф Шермити, 79'), Абдулайе Дукуре (Йеспер Линдстрём, 70'), Карлос Алькарас, Jake O'Brien Вест Хэм: Альфонс Ареола, Эмерсон, Аарон Ван-Биссака, Константинос Мавропанос, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Родригес Гидо, 90'), Мохаммед Кудус (Эван Фергюсон, 90'), Лукас Пакета (Карлос Солер, 83'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн, Tomas Soucek Предупреждения: Жан-Клер Тодибо (45 + 2'), Лукас Пакета (81'), Юссеф Шермити (85')

«Вест Хэм» располагается на 16-й строчке (34 очка), а «Эвертон» — на 14-й позиции с тем же количеством баллов.

«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон» 1:2

«Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон» (2:1).

В составе «волков» дубль оформил Йёрген Странн Ларсен, который отметился голами на 19-й и 47-й минутах встречи.

Единственный гол у «Саутгемптона» записал на свой счет Пол Онуачу на 75-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Вулверхэмптон 1:2 Голы: 0:1 Йёрген Странн Ларсен (19'), 0:2 Йёрген Странн Ларсен (47'), 1:2 Пол Онуачу (75') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Армель Белла-Котчап, Тейлор Харвуд-Беллис, Юкинари Сугавара (Кэмерон Арчер, 69'), Кайл Уолкер-Питерс, Райан Мэннинг, Лесли Угочукву (Флинн Даунс, 83'), Джо Арибо (Джек Стивенс, 90'), Тайлер Диблинг, Камал Дин Сулемана (Альберт Грёнбек, 83'), Матеуш Фернандеш (Пол Онуачу, 46') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Сантьяго Буэно, 80'), Нелсон Семеду (Нассер Джига, 90'), Тоте Антонио Гомеш, Эммануэль Агбаду, Мэтт Доэрти, Жанрикне Беллегард (Пабло Сарабия, 69'), Маршал Манетси (Гонсалу Гуэдеш, 69'), Жуан Гомес, Йёрген Странн Ларсен (Томми Дойл, 90'), Andre

После этого матча «Вулверхэмптон» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе. «Саутгемптон» — на последней 20-й позиции (9).

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Ипсвич» — «Ноттингем Форест» 2:4

«Ноттингем Форест» на выезде переиграл «Ипсвич» со счетом 4:2.

На дубль Энтони Эланги и голы Николы Миленковича и Жоты Силвы хозяева смогли ответить точными ударами Йенса Каюсте и Джорджа Хирста.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ипсвич Таун — Ноттингем Форест 2:4 Голы: 0:1 Никола Миленкович (35'), 0:2 Энтони Эланга (37'), 0:3 Энтони Эланга (41'), 1:3 Йенс-Люс Каюсте (82'), 1:4 Жота Силва (87'), 2:4 Джордж Хирст (90 + 3') Ипсвич Таун: Алекс Палмер, Люк Вулфенден, Джейкоб Гривз (Кэмерон Бургесс, 46'), Лейф Дэвис, Калвин Филлипс (Джек Тейлор, 85'), Йенс-Люс Каюсте, Омари Хатчинсон, Джейден Филоджин (Джек Кларк, 82'), Хулио Энсисо (Натан Бродхед, 82'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 82'), Dara O'Shea Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Мурилло, Никола Миленкович, Каллум Хадсон-Одои (Жота Силва, 81'), Морган Гиббз-Уайт (Данило Оливейра, 89'), Эллиот Андерсон, Николас Домингес (Морато, 69'), Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 81'), Энтони Эланга (Райан Йейтс, 68') Предупреждения: Калвин Филлипс (54'), Николас Домингес (65')

«Ноттингем» смог набрать 54 очка и идет на третьем месте в турнирной таблице. У «Ипсвича» осталось 17 баллов и 18-я строчка.

«Манчестер Сити» — «Брайтон» 2:2

«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграли вничью 2:2.

В составе хозяев поля точными ударами отметились Эрлинг Холанн и Омар Мармуш. За гостей же забил Первис Эступинан. Также автогол в пассиве Абдукодира Хусанова.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион 2:2 Голы: 1:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (11'), 1:1 Первис Эступинан (21'), 2:1 Омар Мармуш (39'), 2:2 Абдукодир Хусанов (автогол) (48') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Илкай Гюндоган, Савиньо (Бернарду Силва, 58'), Николас Гонсалес, Омар Мармуш (Кевин Де Брёйне, 86'), Жереми Доку, Эрлинг Холанд Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Адам Уэбстер, Ян Паул ван Хекке, Жоао Педро, Каору Митома (Саймон Адингра, 83'), Янкуба Минте (Браян Груда, 83'), Диего Гомес (Ясин Аяри, 75'), Карлос Балеба (Матс Виффер, 87'), Джек Хиншелвуд, Жоржиньо Рюттер (Дэнни Уэлбек, 75') Предупреждения: Жоао Педро (10'), Савиньо (15'), Каору Митома (18'), Карлос Балеба (26'), Жереми Доку (62'), Матс Виффер (89'), Барт Вербрюгген (90 + 1')

В активе «Манчестер Сити» стало 48 очков и пятое место. На счету «Брайтона» 47 баллов и седьмая строчка.

«Борнмут» — «Брентфорд»

15 марта, суббота, 20:30 мск

«Арсенал» — «Челси»

16 марта, воскресенье, 16:30 мск

Календарь и таблица АПЛ

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»

16 марта, воскресенье, 16:30 мск