Николич — о победе ЦСКА: Было все — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки

Главный тренервысказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против московского(2:1).

«Напряженная игра. Было всё — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки. Сегодня прекрасная футбольная погода. У меня появляется улыбка на лице, когда видишь заполненный стадион. Прекрасные футбольные эмоции.

Мы выиграли 2:1, неплохо начали вторую часть сезона. Есть ответные игры, сегодня ничего не решается. Будем готовиться, еще есть время», — передает слова Николича «Матч ТВ».

Ответная игра между этими командами в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.