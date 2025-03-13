Николич — о победе ЦСКА: Было все — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки

Марко Николич — главный тренер ЦСКА Фото: globallookpress.com
«Напряженная игра. Было всё — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки. Сегодня прекрасная футбольная погода. У меня появляется улыбка на лице, когда видишь заполненный стадион. Прекрасные футбольные эмоции.
Мы выиграли 2:1, неплохо начали вторую часть сезона. Есть ответные игры, сегодня ничего не решается. Будем готовиться, еще есть время», — передает слова Николича «Матч ТВ».
Ответная игра между этими командами в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.