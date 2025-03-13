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    Николич — о победе ЦСКА: Было все — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ против московского «Динамо» (2:1).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Напряженная игра. Было всё — и голы, и борьба, и красные, и желтые карточки. Сегодня прекрасная футбольная погода. У меня появляется улыбка на лице, когда видишь заполненный стадион. Прекрасные футбольные эмоции.

    Мы выиграли 2:1, неплохо начали вторую часть сезона. Есть ответные игры, сегодня ничего не решается. Будем готовиться, еще есть время», — передает слова Николича «Матч ТВ».

  • ЦСКА — «Динамо» 2:1. Онлайн
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    • Ответная игра между этими командами в рамках полуфинала Кубка России Пути РПЛ состоится 16-го апреля.

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