Ковач: У нас есть игроки, которые могут навредить «Барселоне»

Главный тренер дортмундскойвысказался о предстоящих матчах противв четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Лилль — сильная команда, но "Барселона" превосходит их, причём намного. Для нас это означает, что нам нужно будет максимально использовать те моменты, когда мы владеем мячом. В других ситуациях, нам нужно хорошо защищаться. Но у нас тоже есть хорошие игроки, быстрые, которых мы можем использовать, чтобы навредить соперникам», — приводит слова Ковача Reuters.

Напомним, в 1/8 финала «Боруссия» Дортмунд прошла французский «Лилль» (1:1, 2:1), а «Барселона» справилась с «Бенфикой» (1:0, 3:1).