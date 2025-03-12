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    Руни назвал ван Дейка ленивым после матча «Ливерпуль» — ПСЖ

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (0:1, 1:4 по пен.).

    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»
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    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»

    «Гол ПСЖ с точки зрения "Ливерпуля" неправилен во многих отношениях. Они пытаются прессинговать, а ван Дейк в этом моменте ленится.

    Если вы посмотрите на Вирджила, он идёт пешком и оставляет огромный зазор для Дембеле, хотя всё, что ему нужно сделать — это добраться до Усмана, потому что у ПСЖ нет другого выхода в этой атаке, но он этого не делает», — приводит слова Руни Mirror.

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    • Напомним, что «Ливерпуль» по пенальти уступил ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира парижане сыграют против победителя в противостоянии «Брюгге» — «Астон Вилла».

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