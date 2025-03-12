Руни назвал ван Дейка ленивым после матча «Ливерпуль» — ПСЖ

Бывший нападающийоценил игру защитникав ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против(0:1, 1:4 по пен.).

«Гол ПСЖ с точки зрения "Ливерпуля" неправилен во многих отношениях. Они пытаются прессинговать, а ван Дейк в этом моменте ленится.

Если вы посмотрите на Вирджила, он идёт пешком и оставляет огромный зазор для Дембеле, хотя всё, что ему нужно сделать — это добраться до Усмана, потому что у ПСЖ нет другого выхода в этой атаке, но он этого не делает», — приводит слова Руни Mirror.

Напомним, что «Ливерпуль» по пенальти уступил ПСЖ и вылетел из Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира парижане сыграют против победителя в противостоянии «Брюгге» — «Астон Вилла».