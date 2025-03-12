«ПСЖ» по пенальти победил «Ливерпуль» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионовпо пенальти переиграл— 1:0, по пенальти 4:1.

В основное время точным ударом на 12-й минуте отметился Усман Дембеле, который и перевел игру в овертайме.

В дополнительное время соперники забить не смогли, поэтому все решалось в серии пенальти, где точнее и удачливее оказались футболисты «ПСЖ».

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Ливерпуль — ПСЖ 0:1 Голы: 0:1 Усман Дембеле (12'), 1:1 Мохамед Салах (пенальти) (90 + 2'), 1:1 Витор Феррейра (пенальти) (90 + 2'), 1:2 Гонсалу Рамуш (пенальти) (90 + 2'), 1:3 Усман Дембеле (пенальти) (90 + 2') Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате (Ватару Эндо, 111'), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Джарелл Куанса, 73'), Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (Кёртис Джонс, 91'), Мохамед Салах, Доминик Собослаи (Харви Эллиотт, 106'), Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 101'), Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 73') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос (Лукас Бералдо, 90'), Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Ли Кан Ин, 101'), Усман Дембеле, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 91'), Витор Феррейра, Жоау Невеш (Гонсалу Рамуш, 120'), Брэдли Баркола (Дезире Дуэ, 67') Предупреждения: Маркос Маркиньос (46'), Алексис Мак Аллистер (90 + 2')

Таким образом, «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с сильнейшим в паре «Брюгге» (Бельгия) — «Астон Вилла» (Англия).