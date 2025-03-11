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    Мохамед Салах«Ливерпуль» — «ПСЖ». Онлайн
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    «Барселона» переиграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    «Барселона» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» переиграла «Бенфику» со счетом 3:1.

    Рафинья
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    Рафинья

    В составе победителей дублем отметился Рафинья, еще один гол на счету Ламина Ямаля. За гол же гол в активе Николаса Отаменди.

    Отметим, что в первой игре «Барселона» также победила со счетом 1:0.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
    Барселона — Бенфика 3:1
    Голы: 1:0 Рафаэл Диас (11'), 1:1 Николас Отаменди (13'), 2:1 Ламин Ямал (27'), 3:1 Рафаэл Диас (42') Барселона: Войцех Щенсны, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес (Эрик Гарсия, 87'), Алекс Бальде, Френки де Йонг (Марк Касадо, 81'), Даниэль Ольмо (Гави, 70'), Педри, Ламин Ямал (Фермин Лопес, 81'), Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 70') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Joao Rego, 84'), Андреас Шельдеруп (Зеки Мохамед Амдуни, 56'), Керем Актюркоглу (Ренату Саншеш, 56'), Оркун Кёкчю (Андреа Белотти, 70'), Флорентину Луиш (Леандро Баррейро Мартинс, 70'), Фредрик Аурснес, Вангелис Павлидис Предупреждение: Антониу Силва (48')

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем матча «Боруссия» (Дортмунд) — «Лилль».

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