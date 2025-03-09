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    «Верона» уступила «Болонье» в Серии А

    «Верона» — «Болонья»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 28-м туре итальянской Серии А «Болонья» на выезде обыграла «Верону» со счетом 2:1.

    «Болонья»
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    «Болонья»

    Голы в составе победителей забивали Йенс Одгор (40-я) и Николо Камбиаги (78-я).

    Единственный мяч в составе хозяев на счету Даниэля Москеры (80-я).

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Болонья 1:2
    Голы: 0:1 Йенс Одгор (40'), 0:2 Николо Камбьяги (78'), 1:2 Даниэль Москера (80') Верона: Лоренцо Монтипо, Павел Давидович, Диего Коппола, Джексон Тшатшуа, Домагой Брадарич (Дарко Лазович, 68'), Ондрей Дуда, Томаш Суслов (Григорис Кастанос, 76'), Антуан Бернед (Каспер Тенгстедт, 46'), Шейх Няьссе (Дайлон Ливраменту, 85'), Амин Сарр (Даниэль Москера, 76'), Nicolas Valentini Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Давиде Калабрия, Никола Моро (Михел Эбишер, 46'), Льюис Фергюсон, Сантьяго Кастро (Тёйс Даллинга, 84'), Дан Ндой, Йенс Одгор (Benjamin Dominguez, 68'), Риккардо Орсолини (Николо Камбьяги, 59') Предупреждения: Nicolas Valentini (10'), Никола Моро (41'), Томаш Суслов (57'), Nicolas Valentini (70')

    «Болонья» сейчас на шестом месте с 50 очками. «Верона» (26) — 15-я.

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