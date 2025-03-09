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    «Нефтехимик» на выезде уверенно победил «Сокол»

    «Сокол» — «Нефтехимик»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 23-го тура Первой лиги России «Нефтехимик» на выезде переиграл «Сокол» со счетом 3:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На гол Александра Кахидзе и дубль Нури Абдокова хозяева ответили только точным ударом Дмитрия Сасина.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Нефтехимик 1:3
    Голы: 0:1 Александр Кахидзе (пенальти) (18'), 0:2 Нури Абдоков (19'), 0:3 Нури Абдоков (34'), 1:3 Дмитрий Сасин (пенальти) (72') Сокол: Никита Карабашев, Иван Чуриков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Батраз Гурциев, Данил Полубояринов, Павел Забелин, Дмитрий Бегун, Егор Карпицкий, Илья Порохов, Kantaria G. Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Кирилл Маляров, Алексей Никитин, Максим Ширяев, Марат Ситдиков, Николай Толстопятов, Нури Абдоков, Роман Денисов, Данила Емельянов, Константин Шильцов

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Нефтехимик» смог набрать 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. У «Сокола» осталось 20 баллов и 16-я строчка.

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