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    Слот: Путь к титулу еще долгий

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    Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итог матча против «Саутгемптона» (3:1).

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Это признак хорошей команды — уметь побеждать по-разному. В Париже мне пришлось делать замены, возможно, из-за тактики. Сегодня же пришлось менять игроков из-за недостаточной самоотдачи. В этом сезоне такое происходило нечасто. Так что первый тайм был слабым — не только по качеству игры, но и по уровню энергии, которую мы вкладывали.

    Единственное, что хорошо, за первые 45 минут они почти не бегали. Конечно, я немного преувеличиваю, но они просто берегли силы. Для меня это не очень хорошо, потому что я считаю, что лучше выкладываться полностью и формировать правильные привычки, о чем я всегда говорю.

    Но я также знаю, что эти игроки способны показывать гораздо, гораздо, гораздо более высокий уровень — как в плане игры, так и в плане самоотдачи. И именно этого я ожидаю на этой неделе.

    Титул? Путь еще долгий. Если я не ошибаюсь, "Арсенал" сыграет три матча, прежде чем мы проведем следующий. Сейчас разница 16 очков, но когда мы встретимся с "Эвертоном" через несколько недель, она может сократиться до семи», — цитирует Слота NBC Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Ливерпуля» теперь 70 очков и уверенное первое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» (9 очков) — последний.

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