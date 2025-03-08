Виллиан Роша: Мы ЦСКА и должны выходить на поле с единственной целью — побеждать

Защитникподвел итог матча против(1:0).

Отметим, что как раз Виллиан стал автором победного забитого мяча.

«Надеюсь, буду забивать еще больше. У меня хороший потенциал игры головой. Надеюсь, буду чаще решать исход матча. Как всегда, я говорю: мы ЦСКА и должны выходить на поле с единственной целью — побеждать. У нас были шансы забить еще сегодня, но мы не смогли это сделать. Будем работать над этим.

Мы очень много тренируемся и отрабатываем все детали. Обляков тоже хорошо подавал. Сейчас нам надо отдохнуть и думать о матче против Динамо», — цитирует Рошу «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й позиции с 19-ю баллами.