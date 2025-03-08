Семак: Игрок «Факела» изображал на поле обезьяну

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Легких побед не бывает. Игра сложилась для нас довольно успешно: первыми забили гол, потом удаление соперника…

К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать "макакой" игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» набрал 43 очка и идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Факела» 14 баллов и 15-е место.