ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ноттингем Форест» — «Мачестер Сити»«Ноттингем» наказал «Сити». Гвардиола в бешенстве, Лига чемпионов под угрозой
  • 21:58
    • «Милан» совершил камбэк и обыграл «Лечче» в Серии А
  • 21:27
    • Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Махачкалы в матче РПЛ
  • 20:54
    • Дубль Дембеле помог ПСЖ одержать победу над «Ренном»
  • 19:59
    • «Ливерпуль» в волевом стиле победил «Саутгемптон»
    Все новости спорта

    «Милан» совершил камбэк и обыграл «Лечче» в Серии А

    «Лечче» — «Милан»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лечче Милан
    «Милан» одержал волевую победу над «Лечче» (3:2) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе хозяев дублем отметился Никола Крстович, забив свои голы на 7-й и 59-й минутах встречи.

    На 68-й минуте «Милан» сократил отставание до минимума. Защитник «Лечче» Антонино Галло забил гол в свои ворота.

    Затем нападающий «Милана» Кристиан Пулишич оформил дубль. Форвард отличился на 73-й минуте с пенальти и на 81-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лечче — Милан 2:3
    Голы: 1:0 Никола Крстович (7'), 2:0 Никола Крстович (59'), 2:1 Антонино Галло (автогол) (68'), 2:2 Кристиан Пулишич (пенальти) (73'), 2:3 Кристиан Пулишич (81') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт, Федерико Баскиротто, Габи Жан, Антонино Галло, Лассана Кулибали (Ламек Банда, 83'), Медон Бериша (Бальтазар Пьерре, 56'), Сантьяго Пьеротти (Данило Филипе Мело Вейга, 74'), Тете Моренте (Анте Ребич, 82'), Никола Крстович, THorir Johann Helgason (Юльбер Рамадани, 74') Милан: Марко Спортьелло, Тео Эрнандес, Малик Тшау, Кайл Уолкер (Риккардо Соттиль, 75'), Кристиан Пулишич, Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса (Юссуф Фофана, 75'), Варрен Бондо (Жоау Фелиш, 62'), Маттео Габбиа, Сантьяго Хименес (Тэмми Абрахам, 62'), Alejandro Jimenez (Рафаэл Леау, 46') Предупреждения: Медон Бериша (42'), Sergio Conceicao (45 + 4'), Тэмми Абрахам (88'), Никола Крстович (90 + 1')

    После этого матча «Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 44 очками в активе. «Лечче» — на 16-й позиции (25).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» уничтожит соперника?!
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Интер» разгромит аутсайдера
  • «Интер» — «Монца». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Подпустит ли к себе «Ниццу» «Марсель»?
  • «Марсель» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.41
  • Экспресс дня 9 марта
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Марсель — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры