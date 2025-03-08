«Лечче» — «Милан»: счет матча 2:3, обзор голов

одержал волевую победу над(3:2) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев дублем отметился Никола Крстович, забив свои голы на 7-й и 59-й минутах встречи.

На 68-й минуте «Милан» сократил отставание до минимума. Защитник «Лечче» Антонино Галло забил гол в свои ворота.

Затем нападающий «Милана» Кристиан Пулишич оформил дубль. Форвард отличился на 73-й минуте с пенальти и на 81-й минуте.

Футбол. Италия. Серия А Лечче — Милан 2:3 Голы: 1:0 Никола Крстович (7'), 2:0 Никола Крстович (59'), 2:1 Антонино Галло (автогол) (68'), 2:2 Кристиан Пулишич (пенальти) (73'), 2:3 Кристиан Пулишич (81') Лечче: Владимиро Фальконе, Фредерик Гильберт, Федерико Баскиротто, Габи Жан, Антонино Галло, Лассана Кулибали (Ламек Банда, 83'), Медон Бериша (Бальтазар Пьерре, 56'), Сантьяго Пьеротти (Данило Филипе Мело Вейга, 74'), Тете Моренте (Анте Ребич, 82'), Никола Крстович, THorir Johann Helgason (Юльбер Рамадани, 74') Милан: Марко Спортьелло, Тео Эрнандес, Малик Тшау, Кайл Уолкер (Риккардо Соттиль, 75'), Кристиан Пулишич, Тейьяни Рейндерс, Юнус Муса (Юссуф Фофана, 75'), Варрен Бондо (Жоау Фелиш, 62'), Маттео Габбиа, Сантьяго Хименес (Тэмми Абрахам, 62'), Alejandro Jimenez (Рафаэл Леау, 46') Предупреждения: Медон Бериша (42'), Sergio Conceicao (45 + 4'), Тэмми Абрахам (88'), Никола Крстович (90 + 1')

После этого матча «Милан» занимает 8-е место в таблице Серии А с 44 очками в активе. «Лечче» — на 16-й позиции (25).