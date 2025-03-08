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    Артига: Очень хотели взять это одно очко

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о матче против ЦСКА (0:1).

    Франк Артига
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    Франк Артига

    «Хочу сказать, что горжусь своей командой. Но я также огорчен. У нас были моменты забить. И этот угловой в конце матча… Очень хотели взять это одно очко.

    Во втором тайме ЦСКА начал давать объем и качество. Конечно, стало тяжелее играть. Очень тяжело в такие моменты. Голкипер Никита Кокарев провел превосходный матч», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе. «Химки» — на 12-й позиции с 19-ю баллами.

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