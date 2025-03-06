«Рома» на своем поле примет «Атлетик» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

На общем этапе Лиги Европы «Рома» заняла 15-е место, набрав 12 очков. Римская команда одержала 3 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 10 голов и пропустив 6 мячей в свои ворота.

В стыковых матчах «Роме» достался «Порту». Первая игра в гостях завершилась вничью 1:1, а в ответной встрече итальянский клуб одержал победу со счетом 3:2 и оформил выход в 1/8 финала.

В крайнем туре Серии А подопечные Клаудио Раньери обыграли дома «Комо» — 2:1. Таким образом, «Рома» продлила свою беспроигрышную серию в чемпионате до 11-ти матчей и на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.

«Атлетик»

«Атлетик» миновал стадию стыковых матчей, завершив общий этап Лиги Европы на втором месте, набрав итоговые 19 очков. Команда из Бильбао одержала шесть побед при одной ничьей и поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составила 15:7.

На прошлых выходных «Атлетик» уступил в гостях «Атлетико» (0:1) в рамках 26-го тура Ла Лиги, прервав серию без поражений, которая до этого составляла 16 матчей. Ранее баски разгромили «Вальядолид» (7:1), сыграли вничью с «Эспаньолом» (1:1) и крупно обыграли «Жирону» (3:0).

На данный момент «Атлетик» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Личные встречи

Команды встречались между собой в первом туре общего этапа текущего сезона Лиги Европы. Матч в Риме завершился вничью 1:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Атлетик» с коэффициентом 2.30.