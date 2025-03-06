Карпин отреагировал на возможное возвращение России к международным турнирам

Наставник сборной Россиирассказал, что верит в возвращение российских команд к международным турнирам.

«Почему нет? Не так давно эта вероятность была мифической. Сегодня изменилась информационная повестка, мы можем допустить возвращение в международные турниры и говорить о том, что это может произойти быстрее, чем кажется здесь и сейчас.

Но даже если бы сейчас поменялось в один момент, впереди у нас все равно осталась бы Замбия. И мы готовились бы к ней так же, как готовимся в нынешних реалиях.

Не будем загадывать. Горизонт отбора к ЧЕ-2028 мне видится самым реалистичным», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

Прогнозы и ставки на футбол

Сборная России отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.