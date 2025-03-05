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    Стало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьекереша в «МЮ»

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    Руководство «Спортинга» готово продать нападающего Виктора Дьекереша в «Манчестер Юнайтед» за 70 млн. евро. Об этом сообщает GiveMeSport.

    Виктор Дьекереш — нападающий «Спортинга»
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    Виктор Дьекереш — нападающий «Спортинга»

    Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на приобретение нападающего в ближайшее трансферное окно.

    Представители Дьекереша договорились со «Спортингом» о том, что клуб отпустит игрока в другой клуб, если поступит предложение в 65-70 млн. евро.

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    • В нынешнем сезоне нападающий провел за португальскую команду 39 матчей, забил 37 голов и сделал 9 голевых передач. Действующий контракт Дьекереша со «Спортингом» рассчитан до лета 2028-го года.

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