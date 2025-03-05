Стало известно, за какую сумму «Спортинг» готов продать Дьекереша в «МЮ»

Руководствоготово продать нападающегоза 70 млн. евро. Об этом сообщает GiveMeSport

Стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассчитывает на приобретение нападающего в ближайшее трансферное окно.

Представители Дьекереша договорились со «Спортингом» о том, что клуб отпустит игрока в другой клуб, если поступит предложение в 65-70 млн. евро.

В нынешнем сезоне нападающий провел за португальскую команду 39 матчей, забил 37 голов и сделал 9 голевых передач. Действующий контракт Дьекереша со «Спортингом» рассчитан до лета 2028-го года.