Журавель: Станкович — гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами

Комментаторпроанализировал победув матче 19-го тура РПЛ с. Столичный клуб одолел соперника со счетом 2:0.

«Московский "Спартак" еле-еле обыграл "Оренбург". Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса.

Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию», — сказал Журавель в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-Лига несправедливости».