Канчельскис — о Сантосе: Какая разница, бразилец, китаец, гондурасец?

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Россиивысказался о вызовев национальную команду России.

«Дуглас Сантос же не просто так получал гражданство. Какая разница, бразилец, китаец, гондурасец? Он получил наше гражданство. Если Карпин считает, что он соответствует уровню, то пусть приглашает его. Нормальное явление, правильное решение. Думаю, Сантос и сам приедет с желанием. Для него это должно стать значимой новостью», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Напомним, осенью 2024 гола 30-летний Сантос получил российское гражданство.

В марте сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Замбии.