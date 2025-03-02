«Страсбург» обыграл «Осер», а «Ренн» разгромил «Монпелье» в Лиге 1

Завершились три матча 24-го тура французской Лиги 1.

В одной из встреч «Страсбург» одолел «Осер» со счетом 0:1.

Единственный гол в этом матче забил игрок гостей Эмануэль Эмега на 47-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — Страсбург 0:1 Гол: 0:1 Эмануэль Эмегха (47') Осер: Донован Леон, Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 82'), Гэбриэл Ошо, Жубал, Клеман Акпа (Адо Онаиву, 82'), Гидеон Менса (Фредрик Оппегор, 69'), Элиша Овусу (Хан-Ноа Массенго, 69'), Кевин Дануа, Хамед Траоре Жуниор, Гаэтан Перрен, Тио Бэр (Лассин Синайоко, 70') Страсбург: Джордже Петрович, Валентин Барко (Эдуард Соболь, 77'), Исмаэль Дукуре, Мамаду Сарр, Гела Дуэ, Феликс Лемарешаль, Абиб Диарра (Abdoul Ouattara, 38'), Эмануэль Эмегха, Дилан Баква (Абакар Силла, 77'), Sebastian Nanasi (Диегу Морейра, 57'), Andrey Santos Предупреждения: Валентин Барко (16'), Клеман Акпа (63'), Дилан Баква (76')

После этого поединка «Страсбург» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 37-ю очками в активе. «Осер» — на 12-й строчке (28).

В параллельном матче «Ренн» разгромил «Монпелье» со счетом 4:0.

У гостей голы записали на свой счет Секо Фофана на 28-й минуте, Джауи Сиссе на 56-й минуте, Лоранс Ассиньон на 69-й и Арно Калимуэндо на 88-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Ренн 0:4 Голы: 0:1 Секо Фофана (28'), 0:2 Джауи Сиссе (56'), 0:3 Лоранс Ассиньон (69'), 0:4 Арно Калимуэндо (88') Монпелье: Бенжамен Леком, Бубакар Куяте, Модибо Саньян, Энцо Чато, Тео Сент-Люс, Бамо Мейте (Халил Файад, 46'), Тежи Саванье (Simon Cara, 85'), Жордан Ферри (Nicolas Pays, 60'), Жорис Шотар, Вахби Хазри (Рабби Нзингула, 60'), Анди Делорт (Junior Ndiaye, 78') Ренн: Брис Самба, Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон, Лилиан Брассье, Жереми Жаке, Антони Руо (Ханс Хатебур, 73'), Людовик Блас (Исмаэль Коне, 82'), Секо Фофана (Муса Аль-Тамари, 46'), Джауи Сиссе, Джордан Джеймс (Азор Матусива, 73'), Арно Калимуэндо (Айанда Сишуба, 88') Предупреждения: Жордан Ферри (18'), Секо Фофана (35'), Бубакар Куяте (40')

«Ренн» занимает 11-е место в таблице Лиги 1 с 29-ю очками в активе. «Монпелье» располагается на 18-м месте (15).

Еще в одной встрече «Тулуза» на чужом поле обыграла «Анже» (4:0).

У гостей отличились Франк Магри на 51-й минуте, Венсан Сьерро на 57-й минуте, Чарли Крессвелл на 71-й и Ноа Эджума на 90+4-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — Тулуза 0:4 Голы: 0:1 Франк Магри (51'), 0:2 Венсан Сьерро (57'), 0:3 Чарли Крессвел (71'), 0:4 Noah Edjouma (90 + 4') Анже: Яхья Фофана, Абдулай Бамба, Жордан Лефор, Флоран Анен, Яссин Белькдим (Marius Courcoul, 83'), Жан-Эд Аолу (Пьеррик Капелле, 73'), Зинедин Ферхат (Карлан Аркус, 66'), Химад Абделли, Фарид Эль-Мелали (Justin-Noel Kalumba, 72'), Бамба Дьенг (Ибраима Ньяне, 46'), Lilian Raolisoa Тулуза: Хьетиль Хёуг, Габриэль Суасо, Марк Маккензи, Чарли Крессвел, Джибриль Сидибе, Кристиан Кассерес (Миха Зайц, 83'), Венсан Сьерро (Jaydee Canvot, 75'), Арон Дённум, Франк Магри (Noah Edjouma, 75'), Шави Бабика (Янн Гбоу, 69'), Rafik Messali (Уоррен Каманзи, 75') Предупреждения: Франк Магри (45'), Жан-Эд Аолу (45 + 3'), Alexandre Dujeux (52'), Яхья Фофана (58'), Уоррен Каманзи (84'), Пьеррик Капелле (90 + 6'), Янн Гбоу (90 + 6')

«Тулуза» располагается на 8-й строчке (33), а «Анже» — на 13-й позиции (27).