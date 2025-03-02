«Химки» на своем поле сыграют с «Факелом» в рамках 19-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» завершили осеннюю часть чемпионата на 13-й строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 3 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 22:35.

В межсезонье подопечные Франка Артиги активно готовились к весенней части РПЛ, проведя серию товарищеских матчей. «Химки» одержали победы над сербским клубом «Явор» (5:1), «Черноморцем» (6:1), махачкалинским «Динамо» (1:0), казахстанскими «Женисом» (1:0) и «Кайратом» (2:0). Однако были и неудачи: поражения от «СКА-Хабаровск» (2:3), «КАМАЗа» (1:6) и «Пари НН» (1:3)

«Факел»

«Зенит» занял предпоследнее пятнадцатое место по итогам первой части чемпионата России. Команда из Воронежа набрала 14 очков в 18-ти матчах при 2-х победах, 8-ми ничьих и 8-ми поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составила 11:25.

В межсезонье «Акрон» провел насыщенную программу подготовки. Команда под руководством Игоря Пятибратова сыграла шесть контрольных матчей, одержав две победы — над сербским «Спартаком» (2:1) и московским «Торпедо» (2:1). Матчи с махачкалинским «Динамо» (1:1), «Пари НН» (1:1), «Насафом» (0:0) из Узбекистана, ЦСКА (1:1) и тульским «Арсеналом» (1:1) завершились вничью.

Личные встречи

В матче первого круга в Воронеже команды обменялись забитыми мячами — ничья 1:1.

В десяти последних матчах на счету каждой из команды по две победы и еще шесть раз команды играли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Факел» с коэффициентом 1.80.