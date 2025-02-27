Кассано восхищен работой Фабрегаса в «Комо»

Сеск Фабрегас Фото: globallookpress.com
«Сеску суждено тренировать большие команды. "Интеру" следует присмотреться в ближайшие месяцы.
Сеск идет по стопам Де Дзерби, Хаби Алонсо. Сама мать-природа поцеловала его сначала как футболиста, а затем как тренера», — сказал экс-игрок «Интера» passioneinter.com.
«Я вам скажу, что мне бы очень хотелось видеть Фабрегаса в "Интере". Так и запишите. Следите, я вам говорю», — цитирует Кассано FcInter1908.it.
«Комо» сейчас располагается на 13-м месте в итальянской Серии А с 28 очками. В прошлом сезоне команда играла в Серии В.