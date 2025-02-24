Захарян: Рад, что забил. Продолжаем работать

Хавбек «Реала Сосьедад»отреагировал на дебютный гол в текущем сезоне.

23 февраля Захарян забил гол «Леганесу» (3:0) в матче 25-го тура Примеры.

«После продолжительной паузы первый раз вышел, очень рад. Конечно, чуть-чуть подустал. Но долгое время не играл, поэтому очень рад. Забил, а во втором моменте вратарь отбил. Но ничего, надеюсь, голы еще придут в будущем.

Продолжаем работать. Ближайшие матчи будут трудные, но надеюсь, все будет успешно для нас, а мы будем готовы к этим играм», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Сосьедада».

Календарь и таблица испанской Примеры

26 февраля «Реал Сосьедад» проведет матч с мадридским «Реалом».