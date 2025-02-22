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    «Лилль» победил «Монако» в матче Лиги 1

    «Лилль» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лилль Монако
    В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Лилль» одержал победу над «Монако» со счетом 2:1.

    Хаукон-Арнар Харальдссон
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    Хаукон-Арнар Харальдссон

    Все голы были забиты до перерыва. На 22-й минуте исландский вингер Хаукон-Арнар Харальдссон вывел хозяев вперед.

    Через 20 минут он же оформил дубль.

    «Монако» смог сократить отставание в счете на 45+1-й минуте после точного удара Такуми Минамино.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лилль» вышел на третье место с 41 очком. «Монако» теперь пятый и имеет на очко меньше.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лилль — Монако 2:1
    Голы: 1:0 Хакон-Арнар Харальдссон (22'), 2:0 Хакон-Арнар Харальдссон (42'), 2:1 Такуми Минамино (45 + 1') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Габриэль Гудмундссон, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Матиас Фернандес, 77'), Джонатан Дэвид, Чуба Акпом (Набиль Бенталеб, 70'), Ngal'ayel Mukau Монако: Радослав Маецки, Кристиан Мависса, Уилфрид Синго, Вандерсон (Lucas Michal, 89'), Элисс Бен-Сегир, Магнес Аклиуше (Джордж Иленихена, 66'), Денис Закария (Moatasem Al Musrati, 79'), Мика Биерет (Брил Эмболо, 66'), Такуми Минамино, Ламин Камара, Крепин Дьятта (Каю Энрике, 66') Предупреждения: Денис Закария (19'), Крепин Дьятта (58'), Джонатан Дэвид (73'), Бенжамен Андре (73'), Матиас Фернандес (90'), Алешандро Рибейро (90 + 3')

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