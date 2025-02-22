«Лилль» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

Хаукон-Арнар Харальдссон Фото: globallookpress.com
Все голы были забиты до перерыва. На 22-й минуте исландский вингер Хаукон-Арнар Харальдссон вывел хозяев вперед.
Через 20 минут он же оформил дубль.
«Монако» смог сократить отставание в счете на 45+1-й минуте после точного удара Такуми Минамино.
«Лилль» вышел на третье место с 41 очком. «Монако» теперь пятый и имеет на очко меньше.
Футбол. Франция. Лига 1
Лилль — Монако 2:1
Голы: 1:0 Хакон-Арнар Харальдссон (22'), 2:0 Хакон-Арнар Харальдссон (42'), 2:1 Такуми Минамино (45 + 1') Лилль: Люка Шевалье, Тома Мёнье, Бафоде Диаките, Алешандро Рибейро, Габриэль Гудмундссон, Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Матиас Фернандес, 77'), Джонатан Дэвид, Чуба Акпом (Набиль Бенталеб, 70'), Ngal'ayel Mukau Монако: Радослав Маецки, Кристиан Мависса, Уилфрид Синго, Вандерсон (Lucas Michal, 89'), Элисс Бен-Сегир, Магнес Аклиуше (Джордж Иленихена, 66'), Денис Закария (Moatasem Al Musrati, 79'), Мика Биерет (Брил Эмболо, 66'), Такуми Минамино, Ламин Камара, Крепин Дьятта (Каю Энрике, 66') Предупреждения: Денис Закария (19'), Крепин Дьятта (58'), Джонатан Дэвид (73'), Бенжамен Андре (73'), Матиас Фернандес (90'), Алешандро Рибейро (90 + 3')