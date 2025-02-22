«Лилль» — «Монако»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 23-го тура французской Лиги 1одержал победу надсо счетом 2:1.

Все голы были забиты до перерыва. На 22-й минуте исландский вингер Хаукон-Арнар Харальдссон вывел хозяев вперед.

Через 20 минут он же оформил дубль.

«Монако» смог сократить отставание в счете на 45+1-й минуте после точного удара Такуми Минамино.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лилль» вышел на третье место с 41 очком. «Монако» теперь пятый и имеет на очко меньше.