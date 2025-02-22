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    АПЛ. «Ман Сити» встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

    Обзор матчей 26-го тура английской Премьер-лиги

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    Александер Исак — нападающий «Ньюкасла»
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    Александер Исак — нападающий «Ньюкасла»
    Матчи 26-го тура чемпионата Англии пройдут с 21 по 23 февраля.

    «Лестер» — «Брентфорд»

    21 февраля, пятница, 23:00 мск

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

    22 февраля, суббота, 15:30 мск

    «Борнмут» — «Вулверхэмптон»

    22 февраля, суббота, 18:00 мск

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    «Ипсвич Таун» — «Тоттенхэм»

    22 февраля, суббота, 18:00 мск

    «Саутгемптон» — «Брайтон»

    22 февраля, суббота, 18:00 мск

    «Арсенал» — «Вест Хэм»

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  • 16/02/2025

    • «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

    22 февраля, суббота, 18:00 мск

    «Астон Вилла» — «Челси»

    22 февраля, суббота, 20:30 мск

    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

    23 февраля, воскресенье, 17:00 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

    23 февраля, воскресенье, 19:30 мск

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