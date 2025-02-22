АПЛ. «Ман Сити» встретится с «Ливерпулем», «Арсенал» сыграет с «Вест Хэмом», «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»

«Лестер» — «Брентфорд»
21 февраля, пятница, 23:00 мск
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
22 февраля, суббота, 15:30 мск
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»
22 февраля, суббота, 18:00 мск
«Ипсвич Таун» — «Тоттенхэм»
22 февраля, суббота, 18:00 мск
«Саутгемптон» — «Брайтон»
22 февраля, суббота, 18:00 мск
«Арсенал» — «Вест Хэм»
22 февраля, суббота, 18:00 мск
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
22 февраля, суббота, 18:00 мск
«Астон Вилла» — «Челси»
22 февраля, суббота, 20:30 мск
«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
23 февраля, воскресенье, 17:00 мск