Тренер «Урала»: Приход Селихова ни о чем не говорит, у нас все четыре вратаря в обойме

Главный тренерзаявил, что голкиперне гарантировал себе место в основном составе команды.

Напомним, что в январе этого года вратарь расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Урал» на правах свободного агента.

«Безусловно, он очень сильный вратарь. Ближе к сезону будем определять, кто будет первым номером и будет выходить в старте. Его приход ни о чем не говорит, у нас все четыре вратаря в обойме, каждый имеет равные шансы появиться в составе.

Конечно, мы провели глубокий анализ первой части сезона, посмотрели и выделили те компоненты игры, в которых хотелось добавить. Акцент в тренировочной работе был сделан именно на них. Не секрет, что хотелось бы, чтобы мы меньше пропускали, у нас были матчи с тремя пропущенными голами. Акцент был смещен на оборонительные действия, но про атаку тоже не забывали. Всё время атаку нужно тренировать, иначе это тоже всё быстро уходит», — сказал Томаров «Матч ТВ».

После 21-го тура в российской Первой лиге «Урал» занимает 3-е место в таблице с 37-ю очками в активе.