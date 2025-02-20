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    Тренер «Урала»: Приход Селихова ни о чем не говорит, у нас все четыре вратаря в обойме

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    Главный тренер «Урала» Сергей Томаров заявил, что голкипер Александр Селихов не гарантировал себе место в основном составе команды.

    Александр Селихов пополнил состав «Урала»
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    Александр Селихов пополнил состав «Урала»

    Напомним, что в январе этого года вратарь расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Урал» на правах свободного агента.

    «Безусловно, он очень сильный вратарь. Ближе к сезону будем определять, кто будет первым номером и будет выходить в старте. Его приход ни о чем не говорит, у нас все четыре вратаря в обойме, каждый имеет равные шансы появиться в составе.

    Конечно, мы провели глубокий анализ первой части сезона, посмотрели и выделили те компоненты игры, в которых хотелось добавить. Акцент в тренировочной работе был сделан именно на них. Не секрет, что хотелось бы, чтобы мы меньше пропускали, у нас были матчи с тремя пропущенными голами. Акцент был смещен на оборонительные действия, но про атаку тоже не забывали. Всё время атаку нужно тренировать, иначе это тоже всё быстро уходит», — сказал Томаров «Матч ТВ».

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