Стало известно, почему Лорран не перешел в ЦСКА

Агент полузащитника «Фламенго»Тиагу Фрейтас объяснил, почему не состоялся переход центрального полузащитника в московский

«После обсуждения некоторых деталей было достигнуто соглашение между ЦСКА и "Фламенго" и между ними и Лорраном. Он приготовился к немедленной поездке, пока клубы разбирались с вопросами и процедурами, связанными с документами.

"Фламенго" решил, что отпустит Лоррана после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер. ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и поэтому "Фламенго" не отпустил спортсмена. Ничего более», — сказал Фрейтас «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

По условиям сделки армейцы должны были перечислить «Фламенго» за 18-летнего Лоррана сразу 4 млн евро, а затем еще столько же в июле и заключить контракт на 5 лет.