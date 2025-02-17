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    Стало известно, почему Лорран не перешел в ЦСКА

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    Агент полузащитника «Фламенго» Лоррана Тиагу Фрейтас объяснил, почему не состоялся переход центрального полузащитника в московский ЦСКА.

    Лорран
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    Лорран

    «После обсуждения некоторых деталей было достигнуто соглашение между ЦСКА и "Фламенго" и между ними и Лорраном. Он приготовился к немедленной поездке, пока клубы разбирались с вопросами и процедурами, связанными с документами.

    "Фламенго" решил, что отпустит Лоррана после того, как ЦСКА отправит подписанный контракт на трансфер. ЦСКА сказал, что отправит этот документ до того, как спортсмен сядет на запланированный рейс, но этого не произошло, и поэтому "Фламенго" не отпустил спортсмена. Ничего более», — сказал Фрейтас «Матч ТВ».

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    По условиям сделки армейцы должны были перечислить «Фламенго» за 18-летнего Лоррана сразу 4 млн евро, а затем еще столько же в июле и заключить контракт на 5 лет.

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