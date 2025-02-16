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    Алексис Макаллистер«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Онлайн
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    Ади Хюттер: Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

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    Главный тренер «Монако» Ади Хюттер высоко ценит возможности российского полузащитника Александра Головина и считает, что он способен потянуть в испанской «Барселоне» или другом европейском топ-клубе.

    Ади Хюттер
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    Ади Хюттер

    «На мой взгляд, Головин — игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в "Барселоне". Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как сделать положение команды лучше.

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    • Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в "Барселоне". Это было бы моим желанием в будущем.

    Мечтать разрешено, да? Никто ведь не запрещает мечтать. Моя задача как тренера — добывать результат. Но вопрос еще и в том, как его добывать, в какой манере. Обращаю внимание на развитие игроков, на прогресс в нашем стиле. Мне это тоже важно. Преуспеем в этом — и результаты придут.

    Ну а если мечтать… Когда придет солидное предложение, Головин поговорит с президентом, с гендиректором, со мной. И если он скажет, что хочет перейти, не знаю, в "Ливерпуль" или в какой-то такой клуб — думаю, мы будем готовы к подобной беседе», — сказал наставник монегасков в интервью Нобелю Арустамяну для канала Окко.

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    За «Монако» 28-летний Головин выступает с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА.

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