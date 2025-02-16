Ади Хюттер: Головин смог бы заиграть в «Барселоне»

Главный тренер «Монако»высоко ценит возможности российского полузащитникаи считает, что он способен потянуть в испанской «Барселоне» или другом европейском топ-клубе.

«На мой взгляд, Головин — игрок, который может играть в нескольких топ-клубах. Например, в "Барселоне". Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения, которые думают о том, как сделать положение команды лучше.

Головин из тех, кто любит и умеет так играть. По-моему, он, безусловно, заиграл бы в "Барселоне". Это было бы моим желанием в будущем.

Мечтать разрешено, да? Никто ведь не запрещает мечтать. Моя задача как тренера — добывать результат. Но вопрос еще и в том, как его добывать, в какой манере. Обращаю внимание на развитие игроков, на прогресс в нашем стиле. Мне это тоже важно. Преуспеем в этом — и результаты придут.

Ну а если мечтать… Когда придет солидное предложение, Головин поговорит с президентом, с гендиректором, со мной. И если он скажет, что хочет перейти, не знаю, в "Ливерпуль" или в какой-то такой клуб — думаю, мы будем готовы к подобной беседе», — сказал наставник монегасков в интервью Нобелю Арустамяну для канала Окко.

Календарь и таблица Лиги 1

За «Монако» 28-летний Головин выступает с 2018 года, перейдя из московского ЦСКА.