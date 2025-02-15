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    Артета: Мерино выиграл матч для нас

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе в матче с «Лестером» (2:0).

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Важная победа. Нам нужно было сделать такую заявку на фоне разговоров о травмах — то, что мы по-прежнему в борьбе.

    В первом тайме нам не хватало резкости, также мы действовали не очень стабильно в некоторых моментах, особенном при игре с мячом. Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль и сумели выиграть.

    Что сказал Мерино? Что он забьет гол. Он угроза для ворот соперника. Мы считали, что он сможет реализовать эти моменты, когда мы играли в атаке, а соперник начал играть глубже. Но легче сказать, чем сделать! Он выиграл матч для нас», — цитирует Артету Sky Sports.

    «Арсенал» с 53 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Лестер» (17) — только 18-й.

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