Артета: Мерино выиграл матч для нас

Главный тренервысказался о победе в матче с(2:0).

«Важная победа. Нам нужно было сделать такую заявку на фоне разговоров о травмах — то, что мы по-прежнему в борьбе.

В первом тайме нам не хватало резкости, также мы действовали не очень стабильно в некоторых моментах, особенном при игре с мячом. Во втором тайме мы взяли ситуацию под контроль и сумели выиграть.

Что сказал Мерино? Что он забьет гол. Он угроза для ворот соперника. Мы считали, что он сможет реализовать эти моменты, когда мы играли в атаке, а соперник начал играть глубже. Но легче сказать, чем сделать! Он выиграл матч для нас», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» с 53 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Лестер» (17) — только 18-й.