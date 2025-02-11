Мостовой: Солари — хороший футболист

Знаменитый футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Пабло Солари в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт».

«Думаю, что Солари — хороший футболист, однозначно. Понятно, что мы его не знаем, но ничего страшного в этом нет. Угальде мы тоже не знали, когда он пришел. Вопрос цены, все на этом зарабатывают. Но уверен, что и Гарсия, и Солари 100% помогут команде», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Сегодня, 11 февраля, стало известно о трансфере 23-летнего аргентинца за 10 млн евро плюс 2 млн евро в качестве бонусов. Солари заключил контракт на 4,5 года и будет играть под №7.