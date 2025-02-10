Агент Захаряна: Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде

Агент российского полузащитникавысказался о планах футболиста на будущее.

«Почти не играет? Он относится к этому профессионально. Готов работать, доказывать. Думаю, терпение и труд все перетрут.

Нет мыслей, разговоров и поводов размышлять об аренде. Тем более в Россию. Многие эксперты размышляют об этом. Но у Арсена нет мыслей об этом. Если он уже попал в европейский чемпионат и сыграл около 40 матчей в том году, то как вы думаете, хочет ли он дальше в Испании играть? Слава богу, здоровье нормальное сейчас. Осталось набрать кондиции, почувствовать игровой тонус, и всё будет хорошо», — цитирует Голубина «Матч ТВ».

Летом 2023 года Захарян перешел из «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Сумма сделки составила 13 млн евро.

9 февраля Захарян провел матч 23-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:1) на скамейке запасных. До этого россиянин также не вышел на поле во встрече 1/4 финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).