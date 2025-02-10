«Интер» — «Фиорентина»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 24-го тура итальянской Серии А.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Карлос Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

«Фиорентина»: Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньери, Паризи, Мандрагора, Ричардсон, Морено, Бельтран, Госенс, Кен.

Матч между этими командами состоится сегодня, 10-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 23-х туров в Серии А «Интер» занимает 2-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Фиорентина» — на 6-й строчке (42).