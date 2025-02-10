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    «Интер» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на матч Серии А

    «Интер» — «Фиорентина»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Интера» и «Фиорентины» на матч 24-го тура итальянской Серии А.

    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»
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    Генрих Мхитарян — полузащитник «Интера»

    «Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Карлос Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    «Фиорентина»: Де Хеа, Додо, Понграчич, Раньери, Паризи, Мандрагора, Ричардсон, Морено, Бельтран, Госенс, Кен.

  • «Интер» — «Фиорентина». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 24-го тура Серии А «Интер» — «Фиорентина»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 10-го февраля в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 23-х туров в Серии А «Интер» занимает 2-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Фиорентина» — на 6-й строчке (42).

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