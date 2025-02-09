«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Плимутом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Плимут»

«Плимут» начал турнир с 3-го раунда, обыграв представителя АПЛ «Брентфорд» — 1:0. Исход встречи решил гол Уиттакера за десять минут до окончания встречи. Лучшим же результатом «зеленой армии» в Кубке Англии стал выход в четвертьфинал сезона 2006/2007.

Команда из одноименного города представляет Чемпионшип. «Плимут» занимает последнее 24-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 30-ти матчах. В середине января «пилигримов» возглавляет новый тренер Мирон Муслич, с которым команда провела пять игр, одержав в них одну победу — в крайнем туре над «Вест Бромвич» (2:1).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» является восьмикратным обладателем Кубка Англии. Последний раз «красные» выигрывали этот трофей в 2022 году, одолев в финале «Челси». В прошлом сезоне мерсисайдцы уступили «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/4 финала.

В первом для себя матче текущего розыгрыша турнира «Ливерпуль» дома играл с «Аккрингтон Стэнли». Команда Арне Слота не испытала проблем, забив в ворота соперника четыре безответных мяча — 4:0.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков в 23-х матчах. В крайнем туре «красные» обыграли в гостях «Борнмут» со счетом 2:0.

Личные встречи

Команды встречались между собой в 1/32 финала Кубка Англии сезона 2016/2017. «Ливерпуль» прошел дальше по сумме двух матчей — 0:0 дома и 1:0 в гостях.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Плимут» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.20.