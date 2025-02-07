Семак: Была задача — чтобы все получили игровую практику

Наставник «Зенита»рассказал о задачах, которые стояли перед его командой в матче Зимнего Кубка РПЛ против «Ростова» (2:1).

«Кассьерра вышел на фланг, а не в центр. Это связано с тем, что мы не можем использовать игроков на всех позициях. У нас на сегодняшний день большое количество центральных защитников, фланговых игроков. Задача — чтобы все получили игровую практику. Никаких тактических задач сегодня мы не решали.

В схеме 4-4-2 мы хотели посмотреть на действия Луиса как справа, так и слева. Игр много, мы хотим для себя понять, на какой позиции как он себя чувствует. То же самое и Маттео Кассьерра. Должны понимать, как он себя чувствует на какой позиции», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» стал первым с 5 очками в группе В и будет играть за главный трофей 11 февраля против победителя другой группы.